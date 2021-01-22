تحرير 460 مخالفة تموينية خلال أسبوع في سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، تحرير ٤٦٢ محضرًا متنوعًا في حملات، شنتها المديرية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحملات استهدفت الأسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية والمخابز، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أنه جرى تحرير ٣٥٥ محضرًا في مجال المخابز، و١٠٧ محاضر في مجال الأسواق.