أخبار عاجلة

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اعتقال المتحدثة باسم نافالني 9 أيام بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخص بها

Print
اعتقال المتحدثة باسم نافالني 9 أيام بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخص بها اعتقال المتحدثة باسم نافالني 9 أيام بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخص بها

مصراوي Masrawy

06:37 م الجمعة 22 يناير 2021

موسكو - (أ.ش.أ):

اعتقلت السلطات الروسية كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض أليكسي نافالني، لمدة تسعة أيام بتهمة الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجية غير مرخص بها.

وأكدت كيرا يارميش، على حسابها في "تويتر"، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إصدار حكم قضائي باعتقالها، ودعت متابعيها مجددا إلى الخروج إلى شوارع مدنهم دعما للمعارض أليكسي نافالني المعتقل.

وأكدت وكالة أنباء "نوفوستي" أن حكم الاعتقال صدر بحق يارميش عن محكمة بموسكو لمخالفتها معايير تنظيم الفعاليات الشعبية، موضحة أن هذه المعارضة تواجه بهذه التهمة عقوبة تصل إلى السجن عشرة أيام أو غرامة مالية.

كما اعتقلت السلطات الروسية بنفس التهمة أمس محامية "صندوق محاربة الفساد" ليوبوف سوبول، الذي يترأسه نافالني، ولم يصدر حكم بحقها بعد.

ويدعو أنصار نافالني إلى تنظيم مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء ، احتجاجا على اعتقاله لمدة 30 يوما فور عودته إلى موسكو الأحد الماضي من ألمانيا، التي كان يتواجد فيها منذ حادثة تسميمه في أغسطس الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وحذرت السلطات الروسية مرارا من أن أية مظاهرات احتجاجية ستنظم تعد غير شرعية، داعية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة فيها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

شبكة عيون الإخبارية