اعتقال المتحدثة باسم نافالني 9 أيام بتهمة الدعوة لمظاهرة غير مرخص بها

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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ.ش.أ):

اعتقلت السلطات الروسية كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض أليكسي نافالني، لمدة تسعة أيام بتهمة الدعوة إلى المشاركة في مظاهرة احتجاجية غير مرخص بها.

وأكدت كيرا يارميش، على حسابها في "تويتر"، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إصدار حكم قضائي باعتقالها، ودعت متابعيها مجددا إلى الخروج إلى شوارع مدنهم دعما للمعارض أليكسي نافالني المعتقل.

وأكدت وكالة أنباء "نوفوستي" أن حكم الاعتقال صدر بحق يارميش عن محكمة بموسكو لمخالفتها معايير تنظيم الفعاليات الشعبية، موضحة أن هذه المعارضة تواجه بهذه التهمة عقوبة تصل إلى السجن عشرة أيام أو غرامة مالية.

كما اعتقلت السلطات الروسية بنفس التهمة أمس محامية "صندوق محاربة الفساد" ليوبوف سوبول، الذي يترأسه نافالني، ولم يصدر حكم بحقها بعد.

ويدعو أنصار نافالني إلى تنظيم مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء روسيا، احتجاجا على اعتقاله لمدة 30 يوما فور عودته إلى موسكو الأحد الماضي من ألمانيا، التي كان يتواجد فيها منذ حادثة تسميمه في أغسطس الماضي، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وحذرت السلطات الروسية مرارا من أن أية مظاهرات احتجاجية ستنظم تعد غير شرعية، داعية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة فيها.