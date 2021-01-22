إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة برام الله

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مصراوي Masrawy

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية "دير جرير" شرق مدينة رام الله، بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الإسفنجي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الفلسطينيين انطلقوا في مسيرتهم الأسبوعية السلمية باتجاه أراضيهم التي يسعى المستوطنون لإقامة بؤرة عليها، مرددين الشعارات الوطنية، وحاملين اللافتات المؤكدة على التمسك بالأرض والدفاع عنها وحمايتها.

وأشارت إلى أنه فور وصول الفلسطينيين إلى موقع أراضيهم المصادرة، هاجمتهم قوات الاحتلال؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.