أوامر تنفيذية أمام بايدن لتعزيز مساعدات الغذاء وحقوق العمال في خضم الجائحة

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واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على أمرين تنفيذيين اليوم الجمعة لمساعدة الأسر في إطعام أطفالهم، وتعزيز حقوق العمال خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تواجه خطته لطرح حزمة تيسير ضخمة أخرى، مقاومة في الكونجرس.

ويهدف الأمر التنفيذي الأول إلى تعزيز الحصول على الغذاء للأسر ذات الدخل المنخفض، والأطفال الذين يفتقدون الوجبات المدرسية جراء حالات الإغلاق المرتبطة بمواجهة الجائحة.

ويعاني أكثر من 10 ملايين شخص من البطالة، بينما يواجه 12 مليون بالغ و12 مليون طفل أزمة جوع في الولايات المتحدة، حسبما قال البيت الأبيض في ورقة حقائق.

كما يهدف الأمر التنفيذي إلى تحسين عملية تسليم شيكات التحفيز وإفادة المواطنين العاطلين عن العمل.

وفي الأمر التنفيذي الثاني، يعمل الرئيس الديمقراطي الجديد على تعزيز قوة التفاوض الجماعي المتعلقة بعقود العمل، وحماية العامل وتعزيز الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 دولارا للساعة.

ويقول بايدن بالفعل إنه يهدف إلى الدفع لتمرير حزمة مساعدات وتحفيز أخرى بقيمة 9ر1 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد الذي ضربته الجائحة، خلال الأشهر المقبلة، حيث ستشهد عملا مع الكونجرس.