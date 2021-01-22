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العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية "ثأر الشُهداء"

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العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" العراق.. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن انطلاق عملية "ثأر الشُهداء"

مصراوي Masrawy

06:32 م الجمعة 22 يناير 2021

بغداد - (أ ش أ):
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق ،اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية "ثأر الشُهداء" بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الجهاز، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "إنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلقت عملية "ثأر الشُهداء" والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية " .
وأضاف "تمكن أبطالنا من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة (بغداد - باب المعظم) ومحافظة (الأنبار - عامرية الفلوجة) ومحافظة (كركوك - منطقة دور الفيلق) لهم صلة بشبكات عصابات داعـش الإرهابية " .
وشهدت بغداد، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، أسفرت عن 32 قتيلا و110 من الجرحى.

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