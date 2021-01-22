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انفجرت 10 أنابيب.. العناية الإلهية تنقذ رواد "الإسماعيلية الصحراوي" من الموت

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انفجرت 10 أنابيب.. العناية الإلهية تنقذ رواد "الإسماعيلية الصحراوي" من الموت انفجرت 10 أنابيب.. العناية الإلهية تنقذ رواد "الإسماعيلية الصحراوي" من الموت

مصراوي Masrawy

06:31 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

سيطر رجال الدفاع المدني في الإسماعيلية، على الحريق الذي خلفه انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، وجرى فتح الطريق أمام الحركة المرورية مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وتفحم السيارة بالكامل.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت بلاغًا من قائدي السيارات على الطريق بانقلاب سيارة نقل واشتعالها، وانتقل رجال الدفاع المدني إلى موقع الحريق قرب بوابة الرسوم في اتجاه الإسماعيلية.

وأفادت المعاينة المبدئية، أن سبب انقلاب السيارة وحدوث الحريق، هو انفجار الإطار الأمامي ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة إلى يمين الطريق، وانقلابها على الرمال.

وأغلقت ادارة مرور الإسماعيلية الطريق بشكل مؤقت لحين السيطرة على الحريق وإخماد النيران، حرصًا على حياة المواطنين، إذ انفجرت 10 أسطوانات معبأة بالغاز من إجمالي حمولة السيارة البالغة 250 أسطوانة، وجرى انتشال باقي الأسطوانات وتبريدها حتى لا تتعرض للانفجار.

وشاركت في إخماد الحريق 7 سيارات إطفاء بينها سيارة خزان، بينما دفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بـ 3 سيارات تحسبًا لوقوع أي إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران في مدة لا تتجاوز ربع ساعة، وجرى إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الحركة المرورية.

وقال مصدر مسؤول في محافظة الإسماعيلية إن السيارة تحمل لوحات رقم "ط ص أ 7624" قادمة من مصنع تعبئة لأسطوانات البوتاجاز بالعاشر من رمضان متجهة إلى مستودع سرابيوم بالكيلو 86 الصحراوي، وجرى التحفظ على سائق السيارة للتحقيق معه في الواقعة.

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