القوى العاملة: تعيين 58 شابًا.. والتفتيش على 302 منشأة في مطروح

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 58 شابًا في محافظة مطروح من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 172 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية في تقريره، صباح الجمعة، أن المديرية استخرجت 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى عقد 3 دورات تدريبية في 3 ورش لـ39 متدربًا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، نفذت المديرية حملات تفتيش على 85 منشأة بنظام الدورى النهاري، و11 حملة، وتحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، وندوتي توعية، وفي مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية منحًا للرعاية الصحية لـ67 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالي 40 ألف جنيه.