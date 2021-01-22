صحف القاهرة تبرز جلسات البرلمان وإعادة توزيع المنشآت الشرطية خارج الكتل السكنية بالمحافظات

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مصراوي Masrawy



القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من قضايا وموضوعات الشأن المحلي أبرزها إعادة توزيع المنشآت الشرطية خارج الكتل السكنية بالمحافظات بالإضافة إلى جلسات مجلس النواب وبيان وزير قطاع الأعمال أمام المجلس ، كما استعرضت الصحف في الشأن الاقتصادي توقيع مصر أول ٥ عقود للتنقيب عن الذهب.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان "إعادة توزيع المنشآت الشرطية خارج الكتل السكنية بالمحافظات" ، ذكرت الصحف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على “تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن محمود توفيق وزير الداخلية عرض في هذ الإطار استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.

وتحت عنوان "الحديد والصلب تضع وزير قطاع الأعمال في مرمى نيران " النواب " ، ذكرت "الأهرام" أن أعضاء مجلس النواب، شنوا خلال الجلسة العامة للمجلس، هجوما عنيفا على وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق عقب استعراضه بيان وزارته أمام المجلس أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث رفض النواب تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ، كما رفضوا وصف الوزير القلاع الصناعية المصرية بأنها "أصنام" مؤكدين ان الشارع في حالة غضب بسبب تصرفات وتصريحات الوزير.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله ان الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال السنوات العشرين الأخيرة، موضحا ان السبب الأساسي لتلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات.

وفي الشأن الاقتصادي ، وتحت عنوان " توقيع أول ٥ عقود للتنقيب عن الذهب"، أبرزت صحيفة الأخبار "بدء تفعيل التخفيضات الإضافية على وقود الطائرات دعما للسياحة " ، وتوقيع الهيئة المصرية للثروة المعدنية ٥ عقود للبحث والتنقيب عن الذهب، مع شركات كندية ومصرية باستثمارات ١٣ مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن العقود الخمسة هى باكورة عقود المزايدة العالمية الأولى لعام ٢٠٢٠ ، والتى طرحتها مصر، وتم الإعلان عن نتيجتها نوفمبر الماضي.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق افضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات، مشيرا الى ان اقبال شركات مصرية على الاستثمار فى مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى فى هذا المجال الحيوى.

وتحت عنوان "السيسي : تطوير منشآت الداخلية تيسيرا لخدمات المواطنين" ، قالت صحيفة الجمهورية ان الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، موجها بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح أحمد مهدى رئيس فرع التدريب التعبوى بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.

وأبرزت صحيفة الجمهورية نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، وفقًا لبيان صادر أمس الخميس.مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، واستمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي.