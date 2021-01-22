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مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج

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مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:45 ص الجمعة 22 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع حادث ووجود متوفى بناحية قرية نزلة القاضي دائرة المركز.
تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "مصطفى. ا" 43 عامًا سائق اصطدم بالطفل "يكن. م" البالغ من العمر عامين أثناء رجوعه للخف حال لهو الطفل أمام المنزل ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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