بريطانيا تدعم جهود مواجهة "كورونا" في كينيا وتجهيزات لعقد قمة لتطوير التعليم بين البلدين

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نيروبى - (أ ش أ):

وجهت حكومة كينيا الشكر لنظيرتها البريطانية على المساعدات التي قررت تقديمها لدعم صمودها أمام جائحه "كورونا" والحصول على اللقاحات الواقية من انتشار هذا الوباء.

وأجرى وزير خارجية كينيا ريتشيل اومامو، محادثات مع نظيره البريطاني دومينيك راب، الذي يقوم حاليا بجولة أفريقية بدأت بكينيا التي غادرها بالأمس قاصدًا الخرطوم وأثيوبيا.

ووصف واومامو، في مقابلة متلفزة، نقلت وكالة الأنباء الكينية الوطنية مقتطفات منها اليوم، محادثاته مع نظيره البريطاني بالمثمرة .. مشيرًا إلى أنه أعطى تأكيدات له على ضمان عدالة وحسن توزيع المساعدات واللقاحات التي ستمد بريطانيا بها كينيا، .. إلا أنه لم يكشف عن حجم وطبيعة تلك المساعدات.

وأضاف أن العلاقات الكينية البريطانية في المجالات الإنمائية والتعليمية جيدة وأنه تم الاتفاق على تنسيق التعاون لعقد قمة "كينية - بريطانية" حول الشراكة من أجل تطوير التعليم يتم عقدها خلال العام الجاري.