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وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تسيير أول سيارة كهربائية

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وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تسيير أول سيارة كهربائية وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تسيير أول سيارة كهربائية

مصراوي Masrawy

08:36 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسيير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة، تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفاً:"ان شاء الله نفرح بها مثل السيارتين 127 و128".

وأضاف توفيق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد عام و5 أشهر من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره، لافتاً إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه منها 800 مليون إنفاق استثماري.

وتابع توفيق، أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 اشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيراً إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأشار توفيق، إلى أنه تم المفاوضات على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول والتعريفة القصوى، مضيفا:"لو تركنا القطاع الخاص يضع مرتفعه، لذا تم وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات".

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