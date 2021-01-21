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نجاة "صراف تذاكر" من الموت بعد سقوطه تحت عجلات قطار في الدقهلية

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نجاة "صراف تذاكر" من الموت بعد سقوطه تحت عجلات قطار في الدقهلية نجاة "صراف تذاكر" من الموت بعد سقوطه تحت عجلات قطار في الدقهلية

مصراوي Masrawy

08:43 م الخميس 21 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود
أصيب صراف تذاكر ببتر فى أصابع القدم بعد سقوطه من قطار بالمنصورة بمحطة سكة حديد المنصورة بمحافظة الدقهلية.
كان اللواء رافت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من قطار قبل محطة سكة حديد المنصورة .
انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء إستقلال "حسن عبدالعزيز فرج" ، 52 عاما ، صراف تذاكر بمحطة سكة حديد دمياط ، ومقيم قرية "ميت أبو الحارث" دائرة مركز أجا ، القطار رقم ( ٦٢ ركاب) القادم من دمياط إلى المنصورة وبالقرب من محطة سكة حديد المنصورة قام بالنزول من القطار قبل توقفه، ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار ونجاته من الموت حدوث إصابته ببتر أصابع القدم اليمنى ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولى .
وبسؤاله أيد ذات المضمون ، لم ينجم عن الحادث، بينما لم يؤثر ذلك على سير باقى القطارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان المنصورة ، للعرض على النيابة العامة .

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