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تداول 22 سفينة وتفريغ 500 طن خردة في ميناء دمياط

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تداول 22 سفينة وتفريغ 500 طن خردة في ميناء دمياط تداول 22 سفينة وتفريغ 500 طن خردة في ميناء دمياط

مصراوي Masrawy

08:21 م الخميس 21 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 22 سفينة بضائع، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، ووجود رياح سريعة على مناطق عدة في الإقليم، اليوم الخميس، تزامنا مع انتعاشة في حركتي الوارد والصادر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 750 طن أسمنت و1220 طن فوسفات، و4100 طن داي أمونيوم و5200 طن يوريا.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 46980 طن ذرة و3079 طن زيت طعام، و500 طن خردة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74043 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 93390 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3976 شاحنة.

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