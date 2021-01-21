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6 وفيات و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا "حادث الصحراوي" ببني سويف

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6 وفيات و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا "حادث الصحراوي" ببني سويف 6 وفيات و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا "حادث الصحراوي" ببني سويف

مصراوي Masrawy

08:21 م الخميس 21 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

ينشر مصراوي أسماء ضحايا حادث التصادم الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي في دائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس.

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش لمتابعة مستجدات حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص ، والذين جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتوجه بلال حبش نائب المحافظ إلى المستشفى للاطمئنان على مصابي الحادث، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص سوريين، وإصابة 2 آخرين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.

وطالب نائب المحافظ بالإسراع في استخراج تصاريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، والتيسير في عملية نقل المتوفين لمحال إقامتهم لدفنها، معربا عن خالص عزائه لأسر الضحايا، وبالغ حزنه للحادث الأليم الذي تعرضوا له

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 2691 ه ى ب، و مقطورة 9324 ى ل ج بسيارتين ملاكي إحداهما تحمل لوحات رقم 1697 ى ق ر، والأخرى 326 ب س ص، على الطريق الصحراوي الشرقي،.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد عبد الله كدرو، وأشقائه جمعة عبد الله كدرو، و عبدالله محمد عبدالله ، وسلطان محمد عبدالله ، ونسرين حمادين، ورسول جمعة عبدالله ، وإصابة الطفلة سونيا محمد عبدالله ومواطن مصرى مجهول الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة

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