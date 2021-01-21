ميركل تطالب بالإفراج الفوري عن نافالني

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي البارز الكسي نافالني.

وقالت ميركل اليوم الخميس عن الإفراج عن المعارض الذي كان يتلقى العلاج لعدة شهور في بلادها:" نعتقد أنه سيكون من الصواب المطلق كما أنه أمر ملح للغاية".

كان الكرملين قد وصف مثل هذه الدعوات في وقت سابق بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وكان الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قد تحدث عن موضوع اعتقال نافالني خلال محادثة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان قد أُلْقِيَ القبض على نافالني يوم الأحد الماضي بعد عودته من ألمانيا إلى روسيا وأُدِيْنَ في دعوى مستعجلة بالحبس لمدة 30 يوما.

وكان نافالني اتهم "فرقة اغتيالات" تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي) بأنها كانت وراء تسميمه بمادة نوفيتشوك بأمر من بوتين في العشرين من آب/أغسطس الماضي، وفي المقابل ينفي بوتين وجهاز (إف إس بي) هذه الاتهامات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة رفيعي المستوى في روسيا بسبب الهجوم على نافالني.

وكانت ميركل والعديد من أعضاء حكومتها طالبوا بشكل متكرر بالإفراج عن نافالني خلال الأيام الماضية، ورد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على هذه المطالبات بقوله:" هذا شأن داخلي للاتحاد الروسي، ونحن لا نسمح بالتدخل فيه".