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إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب

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إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب

إصابات كورونا.. 4594 حالة في لبنان و 1164 في المغرب

سجّلت لبنان 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 269241 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 158828، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2151 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة.

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 463706 حالات.

وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8076، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 439301.

لبنان المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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