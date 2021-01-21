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طالبه بتقديم استقالته.. برلماني عن وزير قطاع الأعمال: يتعمد تصدير الإحباط للشعب

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طالبه بتقديم استقالته.. برلماني عن وزير قطاع الأعمال: يتعمد تصدير الإحباط للشعب طالبه بتقديم استقالته.. برلماني عن وزير قطاع الأعمال: يتعمد تصدير الإحباط للشعب

مصراوي Masrawy

08:20 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد الحسيني، إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته و قراراته وإجراءاته الأخيرة.

وتابع الحسيني: وزير قطاع الأعمال يهتم بالبيزنس والأوراق المالية، ولم يقدم جديدا في قطاع الأعمال العام كوزير، متابعا: "الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق وهو لا يعلم شئ عن العمال".

ووجه الحسيني حديثه للوزير:"جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري".

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