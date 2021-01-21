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برلماني لـ"هشام توفيق": وزارة قطاع الأعمال هدفها تصفية الشركات

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برلماني لـ"هشام توفيق": وزارة قطاع الأعمال هدفها تصفية الشركات برلماني لـ"هشام توفيق": وزارة قطاع الأعمال هدفها تصفية الشركات

مصراوي Masrawy

08:16 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال العام منذ استحداثها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة "زوجة الأب".

وأشار النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات.

وطالب "مغاوري" بوقف قرارات تصفية شركات (كفر الدوار - سماد طلخا - الحديد والصلب)، مع تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

ورفض النائب ما قاله الوزير بأن "شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها"، قائلا: المصانع ليس أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.

من جانبها وجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال ، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.

وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة.

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