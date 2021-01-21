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جبالي يعلن ترحيب هيئة مكتب البرلمان للاستماع إلى استجواب بكري حول الحديد والصلب

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جبالي يعلن ترحيب هيئة مكتب البرلمان للاستماع إلى استجواب بكري حول الحديد والصلب جبالي يعلن ترحيب هيئة مكتب البرلمان للاستماع إلى استجواب بكري حول الحديد والصلب

مصراوي Masrawy

08:15 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب هيئة المكتب بشرح جميع الأوجه القانونية في شأن الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري.

وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالى إلى وزير قطاع الأعمال العام، عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.

وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمد لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.

وقال عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الاخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وقد تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم.

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