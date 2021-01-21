نائب لرئيس البرلمان: نقدر جلوسك على المنصة وقتًا طويلًا.. وجبالي يرد: من أجل الوطن

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي:

"من أجل الوطن"، بهذه العبارة عقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، على جلوسه على كرسي منصة البرلمان لمدة 7 ساعات، خلال الجلسة العامة.

وقال حسن المير عضو المجلس لرئيس البرلمان: "نقدر جلوسك على المنصة لوقت طويل".

وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "مجالس الإدارات فاشلة، ويجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية".

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.