نائب لرئيس البرلمان: نقدر جلوسك على المنصة وقتًا طويلًا.. وجبالي يرد: من أجل الوطن

مصراوي Masrawy
08:14 م الخميس 21 يناير 2021
مصراوي:
"من أجل الوطن"، بهذه العبارة عقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، على جلوسه على كرسي منصة البرلمان لمدة 7 ساعات، خلال الجلسة العامة.
وقال حسن المير عضو المجلس لرئيس البرلمان: "نقدر جلوسك على المنصة لوقت طويل".
وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "مجالس الإدارات فاشلة، ويجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية".
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.