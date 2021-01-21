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بكري لوزير قطاع الأعمال: "أنت بتفجر لنا البلد"

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بكري لوزير قطاع الأعمال: "أنت بتفجر لنا البلد" بكري لوزير قطاع الأعمال: "أنت بتفجر لنا البلد"

مصراوي Masrawy

08:02 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي:

وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قائلا: "أنت بتفجر لنا البلد يا أخي هو فيه إيه؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، أثناء نظر بيان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج .

وأشار بكري، إلى أن موقف الوزير من قطاع الأعمال العام واضح منذ البداية، مؤكدا أن الوزير الذي يصفي شركة الحديد والصلب لم يقم بزيارتها على الإطلاق.

وانتقد مصطفى بكري، قيام الوزير بنقل عمال "طلخا للأسمدة"، مشيرا إلى أن هناك مخالفات جسيمة فيما يقوم به الوزير في القطاع العام.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ما يتم على أرض الواقع، متابعا: "لو كان كلام الوزير صح يبقى إحنا اللي غلط".

ورفض بكري، موقف الوزير من عمال ، والسعي إلى تهميشهم والانتقاص من حقوقهم، قائلا: "عمال مصر دول هما اللي بنوا السد وهما اللي شالوا البلد، مينفعش التعامل معاهم بالطريقة دي".

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