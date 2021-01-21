بايدن يكشف إجراءات مواجهة جائحة كورونا في أول أيام عمله

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية وطنية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستشري، في أول يوم عمل في منصبه اليوم الخميس، ووضع استجابة اتحادية منسقة قاومها سلفه دونالد ترامب لفترة طويلة.

وتهدف استراتيجية بايدن إلى استعادة الثقة في الحكومة، وتكثيف برنامج التطعيم، وتوسيع نطاق الفحوص ووضع الأقنعة الواقية، وإعادة فتح المدارس والشركات بصورة آمنة، وتعزيز المساواة العرقية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "نستطيع التغلب على كوفيد- 19 وسنتغلب عليه. تستحق أمريكا استجابة لجائحة كوفيد- 19 مدفوعة بالعلم والبيانات والصحة العامة، لا السياسة. توفر الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق لتوجيه أمريكا للخروج من أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن".

وتابع البيان أن الخطة تحدد أيضا أطر نحو 12 أمرا تنفيذيا سيصدرها بايدن خلال أول يومين له في منصبه.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الديمقراطي الجديد ملاحظات حول استجابة إدارته لكوفيد- 19 وتوقيع أوامر تنفيذية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأضاف البيت الأبيض: "لا تزال أمتنا تمر بأحلك أيام الجائحة، مع تسجيل أعداد قياسية من الحالات، وأعداد الوفيات ومن يتم نقلهم للمستشفيات".