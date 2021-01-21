أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن يكشف إجراءات مواجهة جائحة كورونا في أول أيام عمله

Print
بايدن يكشف إجراءات مواجهة جائحة كورونا في أول أيام عمله بايدن يكشف إجراءات مواجهة جائحة كورونا في أول أيام عمله

مصراوي Masrawy

08:17 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية وطنية للحد من تفشي جائحة المستشري، في أول يوم عمل في منصبه اليوم الخميس، ووضع استجابة اتحادية منسقة قاومها سلفه دونالد لفترة طويلة.

وتهدف استراتيجية بايدن إلى استعادة الثقة في ، وتكثيف برنامج التطعيم، وتوسيع نطاق الفحوص ووضع الأقنعة الواقية، وإعادة فتح المدارس والشركات بصورة آمنة، وتعزيز المساواة العرقية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "نستطيع التغلب على كوفيد- 19 وسنتغلب عليه. تستحق أمريكا استجابة لجائحة كوفيد- 19 مدفوعة بالعلم والبيانات والصحة العامة، لا السياسة. توفر الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق لتوجيه أمريكا للخروج من أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن".

وتابع البيان أن الخطة تحدد أيضا أطر نحو 12 أمرا تنفيذيا سيصدرها بايدن خلال أول يومين له في منصبه.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الديمقراطي الجديد ملاحظات حول استجابة إدارته لكوفيد- 19 وتوقيع أوامر تنفيذية في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأضاف البيت الأبيض: "لا تزال أمتنا تمر بأحلك أيام الجائحة، مع تسجيل أعداد قياسية من الحالات، وأعداد الوفيات ومن يتم نقلهم للمستشفيات".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

شبكة عيون الإخبارية