سائق يشعل النيران في صديقه بالدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

أشعل سائق النيران في زميله أثناء محاولاتهم التدفئة ووصلة مزاح في موقف السيارات بمدينة المنزلة بالدقهلية .

كان اللواء رافت الفقي،مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من المدعو محمد السيد بكري 22 عاما سائق، ومقيم قرية " أولاد صابور " دائرة مركز المطرية يتهم فيه أحد أصدقائه بالقاء كمية من البنزين عليه علي سبيل المزاح حال قيامهما بإشعال النيران ببعض الأخشاب للتدفئة أثناء تواجدهما بموقف سيارت الأجرة الكائن بندر المنزلة ما أدى إلى حدوث إصابته بحروق بالوجه واليد اليمنى.

وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته، أنكر ما نسب اليه وقرر بحدوث إصابة صديقة لقيامه بسكب كمية كبيرة من البنزين والتي ترتب عليها تصاعد اللهب إلى وجهه وملابسه وحدوث إصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شرطة المنزلة للعرض على النيابة العامة.