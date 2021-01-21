برلماني لـ"هشام توفيق":"وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع الرئيس عبدالناصر

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب ضياء الدين داود، إنه من حق مجلس النواب أن يحلل حديث وزير قطاع الأعمال ولغة جسده خلال عرضه برنامج الوزارة، مؤكدا أن هناك رئيس شركة قابضة لم يتغير منذ 15 عاما، في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة.

وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحذف "لغة جسده" من مضبطة المجلس.

وقال داود خلال الجلسة العامة للنواب، الخميس، من لا يستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود، ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه سنة 1970، وهو الرئيس جمال عبدالناصر، متابعا:" أتلمس دور رقابي للمجلس، وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: :الوزير "قاعد زعلان" رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لا يعبدون أصنام ماكيناتهم، وهو ما طالب رئيس النواب حنفي جبالي بحذف كلمة "قاعد زعلان" من المضبطة".