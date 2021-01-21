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بالأسماء.. "الأرصاد" يعتمد قائمة لمحللي الطقس في مناطق المملكة

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‏المركز قال إن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة الإعلام.. وبلغ عددهم 19

بالأسماء..

نشر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية ، اليوم الخميس، قائمة تضم 19 من محللي الطقس المعتمدين في مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، غرد " المركز "قائلاً : ‏بالتنسيق مع وزارة الإعلام اعتماد محللي ‎الطقس بالمركز الوطني للأرصاد وفروعه بمناطق ‎المملكة.

وضمت القائمة بحسب المناطق : في الرياض، عادل القازنلي ومشبب القحطاني، وفي المنطقة الشرقية؛ محمد الشهري وسامي الهاجري، وفي المنطقة الشمالية فرحان العنزي وعبدالكريم القمزي، وفي منطقة المدينة المنورة؛ عبدالله أبو هيلة، وفي منطقة الباحة محمد الزهراني.

وفي نجران؛ جابر آل ذبيان، وفي عسير صالح الفهيد، ومحمد القناعي في منطقة جازان، وضمت مكة المكرمة؛ طلال الحازمي، وهلال العيافي.

وفي جدة كل من؛ حمزة كومي مدير عام إدارة توقعات الرصد والمناخ - المقر الرئيس للمركز الوطني للأرصاد بجدة، إلى جانب عبدالرحمن الزهراني وعائض البلوي، وعقيل العقيل، وأبو بكر باقازي وجميعهم في المقر الرئيس للمركز الوطني للأرصاد بجدة.

وضمت القائمة المتحدث الرسمي ومنسق الفريق الإعلامي حسين القحطاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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