أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

Print
شاركت في مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أن عدد المتطوعين خلال العام الماضي 2020م بلغت (9218) متطوعًا ومتطوعة في جميع المشاركات من مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي البلاغات المباشرة من قِبل المتطوعين بلغت "3244" ، نقل منها " 248 "حالة، بمشاركة "3837" متطوعًا " 5381" متطوعة، بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من "77244" ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة "380 " فرصة تطوع.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

شبكة عيون الإخبارية