صور.. محافظ أسيوط يكرم الكوادر الطبية في مستشفيات العزل

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أسيوط ـ محمود عجمي:

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وقيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات، والكوادر الطبية المتميزة من أطباء وهيئة تمريض والإداريين من العاملين بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية بمديرية الصحة، وذلك تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل ودورهم في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا .

وقام محافظ أسيوط بتكريم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتم منحه شهادة تقدير ووسام المحافظة تقديرًا لجهوده، وتكريم الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية، والدكتور أسامة حجازى مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور أيمن منصور مدير عام مستشفى المبرة للتأمين الصحي، والدكتور علي محمد علي مدير عام المستشفيات، والدكتور أحمد سيد موسى مدير عام مكافحة العدوى.

كما شمل التكريم الدكتورة مروه حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة صفاء أبو العلا مدير مستشفى الصدر، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتورة منال محمود مدير مستشفى الحميات، والدكتورة عزة بدر منصور مدير مكاتب الصحة، والدكتورة حنان جلال مدير إدارة المعامل، والدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي والعديد الأطباء والعاملين بمديرية الصحة ورؤساء القطاعات المختلفة.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود القائمين على القطاع الصحي من أطباء وتمريض وهيئات معاونة في التعامل مع جائحة كورونا بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية، وتقديم كافة المساعدة للمرضى والمصابين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.