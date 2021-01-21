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الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا

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الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا
المنظمة: نتابع عن كثب استخدام لقاح "فايزر" وتقارير الدول

الصحة العالمية: لم نسجل أي وفيات بسبب لقاحات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.

ووفق " اليوم" قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو يوم أمس الأربعاء: "لدينا لقاح واحد يُستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح "فايزر"، ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليًا".

وأضافت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح "فايزر" والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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