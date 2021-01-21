مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مرشحة بايدن لرئاسة الاستخبارات الوطنية

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"أفريل هينز" أول امرأة تتولى هذا المنصب

صادَقَ مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية أفريل هينز كمديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية؛ لتصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته في منصبه.

قرار تعيين "أفريل هينز" تم بأغلبية 84 صوتًا مقابل 10 أصوات صادَقَ عليها مجلس الشيوخ؛ لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة ترأس أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والبالغ عددها 18 جهازًا.

ويسعى بايدن ومجلس الشيوخ لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقع التصويت في الأيام المقبلة على تثبيت مرشحيه لتولي حقائب الدفاع والخارجية والخزانة.