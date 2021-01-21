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محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة".. اليوم

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محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة".. اليوم محاكمة 17 متهمًا بـ"الاستيلاء على أموال الدولة".. اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 17 متهما في اتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كما زوّر المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

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