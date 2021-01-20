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وفاة شخصين بفيروس كورونا في مستشفى بنها التعليمي

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وفاة شخصين بفيروس كورونا في مستشفى بنها التعليمي وفاة شخصين بفيروس كورونا في مستشفى بنها التعليمي

مصراوي Masrawy

08:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، عن تسجيل حالتي وفاة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، داخل مستشفى بنها التعليمي.

وأصاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الوفاة لشخصين، 67 عامًا، من كفر شكر، و49 عامًا، من شبين القناطر، في الوقت الذي لم يسجل فيه مستشفى عزل قها أي حالة وفاة، بينما سجلت 4 حالات تعاف واستقبلت 3 حالات إصابة جديدة.

وأوضح أن مستشفيات شبين القناطر المركزي، وقليوب، والقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها للتأمين الصحي، وناصر العام، وأبو المنجا المركزي، والخانكة، لم تسجل أي حالات وفيات بكورونا، اليوم.

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