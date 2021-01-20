أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني

Print
"عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني "عبد الله العثيم" يقيم حفل عشاء للسفيرين السوداني والبوسني
أكد الحضور على أهمية دعم العلاقات والتواصل بين الشعوب

أقام عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة وأولاده؛ حفل عشاء بداره بالرياض لكل من: سفير السودان لدى المملكة العربية السفير عادل بشير حسن بشير، وسفير دولة البوسنة والهرسك السفير محمد يوسيتش.

وتفصيلًا: شرف الحفل بالحضور السفير البوسني السابق بالمملكة رزام تشوليتش، ومن السفارة السودانية بالرياض السفير محمد إسماعيل العوض نائب رئيس البعثة، والمستشار العميد عبد الرحمن الحاج محمد، والمستشار زهور حسن سيد أحمد، وعدد من الضيوف.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات.

وفي الختام قدم السفيران والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للعثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

السعودية: 100 ألف ريال غرامة تجمّعات العمالة المخالفة لإجراءات كورونا

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يحقق المركز الرابع على مستوى مستشفيات السعودية

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

بالفيديو.. "بائعة العطور": المرأة السعودية تجد الدعم والعناية من القيادة الرشيدة

شبكة عيون الإخبارية