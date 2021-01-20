أمير منطقة الباحة يقف على أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود

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تصل طاقته إلى مليون مسافر في 2022.. وبتكلفة 367 مليون ريال

تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة اليوم، مشروع تطوير مطار الملك سعود بالباحة بعد بدء الأعمال الإنشائية للمشروع.

وفور الوصول إلى مقر المشروع، اطلع على لوحات وتصاميم ومخططات المشروع الذي تبلغ مساحته 198,565 مترًا مربعًا، وبتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليون ريال، مستمعاً إلى شرح من مدير مشاريع المنطقة الجنوبية بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سلطان الأحمري، الذي أوضح أن مساحة صالة الركاب تبلغ 20,310 متر مربع، فيما تبلغ مساحة مواقف الطائرات وطرق الربط 485,919 مربعًا، بالإضافة إلى المواقف الخارجية التي تتسع لـ 645 موقف سيارة، ومبنى صالة مسافرين متكاملة، ومحطة كهرباء وتكييف وخزان مياه وموقع إطفاء، فيما يتوقع انتهاء المشروع بتاريخ 24 مايو 2022.

وأشار المهندس "الأحمري" إلى أن السعة التشغيلية للمطار بعد تطويره تصل إلى مليون مسافر سنوياً، مع وجود 4 جسور للركاب، و5 بوابات للرحلات المغادرة الداخلية، وبوابتين للرحلات المغادرة الدولية، وعدد 7 مواقف طائرات متزامنة فئة C.

كما اطلع على معلومات عامة عن المطار قدمها مدير مطار الباحة المهندس فيحان الغامدي، الذي أشار إلى أن تاريخ تأسيس المطار القديم يعود إلى عام 1400هـ ، وتم تشغيله في عام 1402هـ بطاقة استيعابية 250 ألف مسافر سنوياً، وعدد 6 مواقف طائرات، ومدرج يبلغ طوله 3350 مترًا، وممر موازٍ له، فيما بلغ عدد المسافرين لعام 2020م بمعدل 202,008 آلاف مسافر، و2,320 رحلات؛ حيث ستبلغ طاقة المطار بعد تطويره 4 أضعاف العدد الحالي.

ونوه أمير منطقة الباحة بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية، مؤكداً ضرورة متابعة إنجاز مشروع تطوير المطار في وقته المحدد، مع أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة ووضع الحلول المناسبة في حالة واجه المشروع أي إشكالية.