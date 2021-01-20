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هيئة الأمر بمكة تنفذ أكثر من 70 ألف منشط لحملة "الصلاة نور"

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هيئة الأمر بمكة تنفذ أكثر من 70 ألف منشط لحملة "الصلاة نور" هيئة الأمر بمكة تنفذ أكثر من 70 ألف منشط لحملة "الصلاة نور"
استفاد منها (٢.٥٠٣.٦٩٥) شخصاً

هيئة الأمر بمكة تنفذ أكثر من 70 ألف منشط لحملة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من ٢ / ٣ وحتى ٣٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ ( ٧٠٤٣٧) منشطاً ميدانياً وتوعوياً وإعلامياً. في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها استفاد منها (٢.٥٠٣.٦٩٥) مستفيداً.

جاء ذلك من خلال العمل الميداني والتوعوي لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية. تفعيلاً لبرامج وأنشطة #حملة_الصلاة_نور عبر عدة وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على مواصلة الجهود وتفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتحظى هذه البرامج بدعم لا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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