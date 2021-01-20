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مصراوي Masrawy



وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عفوًا جديدًا عن ألبرت بيرو، المدان بالتهرب الضريبي، قبل دقائق قليلة من تنصيب جو بايدن رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت فضائية "الحرة".

وأصدر ترامب، قائمة طويلة بقرارات العفو وتخفيف الأحكام في وقت سابق من الأربعاء، وذلك قبل ساعات قليلة من تركه للمنصب.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز" فإن ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، بينهم مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، ومغنيًا الراب ليل واين وكوداك بلاك.

وتم تخفيف الأحكام الصادرة على 70 آخرين، قبل ساعات فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، من بينهم عمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك الذي يمضي عقوبة تصل إلى 30 عاما بتهم فساد.