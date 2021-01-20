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تطور أسلحة جديدة للمدرعات والسفن الحربية

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روسيا تطور أسلحة جديدة للمدرعات والسفن الحربية تطور أسلحة جديدة للمدرعات والسفن الحربية

مصراوي Masrawy

06:38 م الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ قريبا بتزويد المدرعات والعربات القتالية والسفن الحربية الروسية بأبراج قتالية جديدة.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة " اليوم" - أن خبراء من شركة إليكتروماشينا التابعة لروستيخ تمكنوا من تطوير أبراج قتالية جديدة من نوع أوخوتنيك مخصصة لمدرعات Typhoon-K العسكرية الروسية، كما طوروا نماذج جديدة من هذه الأبراج أطلق عليها اسم نارفال ستخصص للعمل مع السفن الحربية الروسية".

وأوضح البيان، أن هذه الأبراج المعدلة التي طورت لصالح وزارة الدفاع الروسية جهزت بمدافع رشاشة من نوع 6p49، والاختبارات التي أجريت عليها مؤخرا أظهرت أن فعاليتها في إصابة الأهداف أكبر بنسبة 30% تقريبا، مقارنة بأبراج "أخوتنيك" التقليدية المركبة على المدرعات الروسية حاليا.

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