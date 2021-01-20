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اليوم وغداً.. المملكة تواعد موجة غبار واسعة هي الأقوى والأكثر شمولية هذا الموسم

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اليوم وغداً.. المملكة تواعد موجة غبار واسعة هي الأقوى والأكثر شمولية هذا الموسم اليوم وغداً.. المملكة تواعد موجة غبار واسعة هي الأقوى والأكثر شمولية هذا الموسم
مُترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة ودرجات حرارة تصل إلى الصفر ببعض المناطق

اليوم وغداً.. المملكة تواعد موجة غبار واسعة هي الأقوى والأكثر شمولية هذا الموسم

تشير التوقعات الجوية، وبقوة، إلى احتمالية تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة، اليوم وغد الخميس، برياح قوية وموجات غبارية؛ قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مُترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير، تصل إلى الصفر المئوي ليلاً في مناطق واسعة.

في التفاصيل، وبحسب طقس العرب، يُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة بمنخفض جوي، اليوم وغداً، هذا المنخفض سيدفع بعد -مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هَباتها إلى حدود 70 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، فهي كل من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقتَي حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، إضافة إلى أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراباً في البحر وارتفاعاً للأمواج، إضافة إلى الأجواء المغبرة بشكل عام.

هذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من خطر شدة الرياح التي قد تصل هَباتها إلى حاجز الـ 70 كم/ساعة، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وحدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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