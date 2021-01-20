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"موانئ" تعلن إطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة في 2021

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"موانئ" تعلن إطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة في 2021 "موانئ" تعلن إطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة في 2021
يربط شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية

أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021.

ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالاً من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مروراً بشمال إفريقيا، ويغطي موانئ مهمة؛ منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

ويعد استكمالاً للشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية، ممثلة بشركة "هاباغ لويد"، وشركة "سي إم أيه سي جي إم" وشركة "كوسكو" وشركة "ون"؛ كبريات شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

وسيوفر الخط الجديد "IO3" خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنوياً، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

تأتي هذه الخطوة النوعية استمراراً للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، بمتابعة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبريات شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي.موانئ الهيئة العامة للموانئ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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