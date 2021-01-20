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قبل ساعات من رحيله.. يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق "

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قبل ساعات من رحيله.. ترامب يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق روسيا" قبل ساعات من رحيله.. يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن "وثائق "
تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق.. والمنتهية ولايته خفف الأحكام بحق 70 آخرين

قبل ساعات من رحيله.. ترامب يعفو عن 73 شخصًا ويرفع السرية عن

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، أصدر عفوًا عن 73 شخصًا وخفف الأحكام بحق 70 آخرين، كما أمر -قبل ساعات من مغادرة منصبه- برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن ، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته؛ حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

واليوم الأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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