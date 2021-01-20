رأس الخيمة تضيف معلماً جديداً مع تدشين أطول جسر معلّق في الإمارات الشمالية

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رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تشكّل إنجازاً هندسياً لافتاً يُضاف إلى قائمة معالمها السياحية، أعلنت إمارة رأس الخيمة عن تدشين أطول جسر معلّق يربط ما بين مبنيَين إثنين ضمن منتجع "موفنبيك" الجديد في جزيرة المرجان، الذي أشرفت على تنفيذه شركة "راك إيه إم آي هوتيل"، المتخصصة بتطوير الفنادق وإدارتها.

يقع المنتجع الجديد في جزيرة المرجان، الوجهة الأبرز والأشهر لنمط الحياة والترفيه لشركة "مرجان"، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملّك الحرّ.

في هذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، رئيس مجلس إدارة شركة "راك إيه إم آي هوتيل": "تمّ تصميم الجسر المعلّق ليكون بمثابة علامة مميّزة لمنتجع ’موفنبيك‘ جزيرة المرجان، تُضاف إلى جمالية المشروع وتشكّل علامة جذب معماري ملهمة، تأسر عقول زوار جزيرة المرجان. نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد لبناء الفندق بفضل الجهود الدؤوبة، وبدعم من فريق دولي من الخبراء الموجودين باستمرار في الموقع."

يبلغ طول الجسر المعلّق 36 متراً ويضمّ 8 غرف فندقية وسيكون من أبرز معالم المنتجع الجديد الذي تقدّر قيمته بنحو 543 مليون درهم. تتولى 4 دعامات رئيسية حمل الجسر، تزن كلّ منها 55 طناً، ويصل طولها إلى 4 أمتار، على ارتفاع 44.2 متراً.



تمّ تجميع الجسر في الطابق الأرضي ويتألف هيكله من قطعتين تضمّ كلّ منهما دعامتين، وقد تولّت رفعه إلى المكان المحدد رافعة مجنزرة تتمتع بقدرة رفع تصل إلى 650 طن. يتميّز الجسر بالمتانة التي يوفرها هيكله الانشائي المصنوع من 310 أطنان من الفولاذ الصلب، وقد تمّ إنجازه خلال 65 يوماً على يد فريق من 55 مهندساً وعاملاً من ذوي الخبرة والمهارة.

يمثّل الجسر المعلّق إنجازاً معمارياً فريداً وسيشكّل نقطة جذب سياحية رائدة، تضيف قيمة اقتصادية جديدة على كلّ من جزيرة المرجان بشكل خاص وإمارة رأس الخيمة. وبفضل موقعه المميز ما بين الجزئين الأساسيين من الفندق، سيحظى نزلاء الغرف الواقعة ضمن الجسر المعلّق بفرصة التمتع بالمناظر الخلابة لجزيرة المرجان.

يحتضن منتجع "موفنبيك" جزيرة المرجان مجموعة من الحدائق الجميلة وله شاطىء رملي منعزل وخاص به. ومن المُتوقّع أن تنتهي أعمال بناء المشروع كما هو محدد في شهر سبتمبر المقبل، ما يسمح بإضافة 418 غرفة فندقية تطلّ جميعها بشكل مباشر على البحر.

تضمّ جزيرة المرجان حالياً نحو 1600 غرفة فندقية من فئة 5 نجوم، قيد التشغيل من قبل عدة علامات تجارية مرموقة من قبيل "فنادق ريكسوس"، و"فنادق ومنتجعات هيلتون"، و"آكور للفنادق"، فضلاً عن أكثر من ألفي وحدة سكنية تشكل مساكن "باب البحر"، و"باسيفيك" من مجموعة "سيليكت".