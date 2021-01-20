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مصدر أمني يكشف هوية صاحب " تعرية رضيعة بالشارع"

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مصدر أمني يكشف هوية صاحب "فيديو تعرية رضيعة بالشارع" مصدر أمني يكشف هوية صاحب " تعرية رضيعة بالشارع"

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08:03 ص الأربعاء 20 يناير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر في مديرية أمن الدقهلية تفاصيل جديدة بشأن تجريد رضيعة من ملابسها في أحد شوارع المحافظة.

قال المصدر إن الفيديو المتداول تبين أنه لشخص يُدعى "رمضان. ح. ر - 38سنة"، مقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه.

وأوضح المصدر أيضًا أن المذكور مرتكب الواقعة يعمل فني صيانة وصناعة مخابز، وأنه أثناء الواقعة جذب الطفلة من والدتها وتركها في الشارع في الصقيع، وسط منعه انتقامًا من زوجته، إثر خلافات أسرية بينهما.

أشار المصدر إلى أن اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والذي فر هاربًا، بينما حرر المحضر اللازم بالواقعة.

اقرأ أيضًا: مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

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