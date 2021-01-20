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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة الأردنية الهاشمية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء وذلك إلى جانب العديد من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي.

فتحت عنوان "تعزيز العلاقات بين مصر والأردن لتحقيق مصالح البلدين" وفي صدر صفحتها الأولى ذكرت صحفية "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تطلع مصر إلى تعميق وتعزيز علاقاتها مع الأردن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت "الأهرام" تصريح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي أعرب، خلال اللقاء، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة.. كما ثمن الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن.

وشهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن.. بالإضافة إلى تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الأردني، في بداية اللقاء، بالرئيس السيسي، معربا عن التقدير العميق الذي يكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وعاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد ختام زيارته الرسمية الناجحة للأردن، التي استمرت يومين، تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، حيث بحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود، لصون الأمن القومي العربي.

من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على نشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث نقلت قوله إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضي التي تمتلكها شركة الريف المصري الجديد، وأن يتم تجهزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزر الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ورئيس شركة الريف المصري الجديد اللواء عمرو عبدالوهاب، ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة موقف هذه المشروعات للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا " نسابق الزمن لكي نضيف أراضي جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها".

وتحت عنوان "مدبولي ووزير النقل يبحثان تطوير السكك الحديد"، ذكرت "الجمهورية" إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل.

ولفتت الصحفية إلى أنه في مستهل العرض الذي قدمه وزير النقل، أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ببعضها، فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية.

واستعرض وزير النقل خطة تطوير شبكة السكة الحديدية القائمة بإجمالي أطوال 9750 كيلومترا .. مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالي أطوال 1800 كيلومتر، جاري تنفيذ 971 كيلومترا بتكلفة 9.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وإنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.

كما تطرقت "الجمهورية" إلى اللقاء الذي "جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس" بين رئيس الوزراء ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، والذي أشاد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، موضحا أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا، لاسيما أن البيئة هي إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا "نتطلع إلى دعم البنك لهذه الاستراتيجية".

ونقلت الصحيفة أيضا تأكيد أوديل رينو باسو، أن مصر دولة محورية فيما يخص مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وهو ما يفسر التزايد المطرد في محفظة تمويل البنك للمشروعات في مصر والتي وصلت إلى نحو مليار يورو.. معربة عن تقدير البنك البالغ للتعاون المثمر مع مصر.

كما أبرزت "الجمهورية" تأكيد سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اهتمام الرئيس السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة وسعيا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وذلك خلال استقبالها بمقر وزارة الخارجية، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني والوفد المرافق له.

بدورها، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية الأمم المتحدة، وأوضحت في هذا الإطار أن اجتماعات وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم، انطلقت في مدينة الغردقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تستضيف الاجتماع الثاني لأعمال اللجنة الدستورية، التي سبق لها أن عقدت جلستها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الماضي، وانتهى المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدما نحو المرحلة الدائمة بما يحقق طموحات الشعب الليبي.

وأكدت "الأخبار" أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إنهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في لبيبا.

وفي الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة "الأخبار" تأكيد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، نجاح الوزارة في خفض العجز بالميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال العام الماضي بنسبة 17 بالمائة وبقيمة 8 مليارات دولار، مشيرة (جامع) إلى أن الانخفاض جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية التي بلغ إجماليها نحو 88 مليارا و882 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي وتحت عنوان (الليلة المنتخب يفتتح الأحلام الكبيرة بمواجهة الدب الروسي)، ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الخاص ببطولة مونديال كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر أن منتخبنا الأول لكرة اليد سيلتقي مع نظيره الروسي في السابعة مساء على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى في الدور الرئيسي والرابعة لمنتخبنا في البطولة.