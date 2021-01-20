أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين

Print
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين

سجّلت كوريا الجنوبية 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 73518 إصابة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 60180 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1300 حالة وفاة.

الصين

سجّلت الصين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني ارتفع إلى 88557 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم"

شبكة عيون الإخبارية