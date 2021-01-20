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ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها

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ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها
في أول مقابلة تلفزيونية

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها

في أول مقابلة تلفزيونية لها على الإطلاق، كشفت آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقها بشأن سلامة والدها في يوم تنصيبه.

وأعربت في مقابلتها مع قناة "توداي" الأمريكية "آشلي"، عن مخاوفها بشأن سلامة والدها، في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بمبنى الكابيتول؛ لافتة إلى أنها شعرت بحزن عميق بعد هذه التظاهرات.

وحول الانتخابات التي فاز بها والدها، قالت آشلي: "لقد كان الأمر مرهقًا للأعصاب.. فالانتظار عدة ليال لمعرفة نتيجة الانتخابات صعب".

وعن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول عشية تنصيب والدها قالت: "العنف يحزنني بشدة، ويسبب الكثير من الصدمات".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما يتعرض أي شخص تعرفه وتحبه للتهديد، فأنت تقلق على سلامته".جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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