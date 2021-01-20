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كورونا يصيب أكثر من 23 ألف فرنسي و34 ألف إسباني خلال 24 ساعة

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كورونا يصيب أكثر من 23 ألف فرنسي و34 ألف إسباني خلال 24 ساعة كورونا يصيب أكثر من 23 ألف فرنسي و34 ألف إسباني خلال 24 ساعة
تجاوز إجمالي الإصابات بإفريقيا 3.28 مليون والوفيات 79782 شخصًا

كورونا يصيب أكثر من 23 ألف فرنسي و34 ألف إسباني خلال 24 ساعة

سجّلت فرنسا 23608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أمس إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2938333 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 441 وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 71342 شخصًا.

وفي إسبانيا بلغ عدد الوفيات الجديدة 404 حالات و34291 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2370742 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54173 حالة.

وتجاوزت إصابات كورونا في إفريقيا الـ 3.28 مليون، والوفيات 79782 شخصًا. وأكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بدول القارة الإفريقية بلغ 3288950 إصابة.

وقال المركز في بيان أمس إن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا بلغ 79782 حالة وفاة.

وأضاف المركز بأن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال إفريقيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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