رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يحتفظ بالسلطة بعد فوزه بالثقة في تصويت بمجلس الشيوخ

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ):

فاز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فى تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة ، وذلك بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة فى حكومته الائتلافية .

وحث كونتي المشرعين في مجلس الشيوخ على دعم تحالفه من يسار الوسط ، قائلا إن إيطاليا بحاجة إلى الاستقرار السياسي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة فيروس كورونا.

وقال: "أؤكد من جانبي أقصى قدر من الاستعداد والالتزام وبمساهمة الجميع، للتوجه نحو تجديد البلاد في هذه المرحلة الحاسمة".

وصوت 156 مشرعا لصالح كونتي مقابل 140 ضده، بينما امتنع كثيرون عن التصويت.

ويوم الأربعاء الماضي، ترك حزب "إيطاليا فيفا" بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تحالف كونتي لتغرق الحكومة في حالة من الاضطراب.

ومنذ ذلك الحين، سعى كونتي إلى الحصول على أغلبية جديدة في البرلمان، على سبيل المثال من خلال المنشقين وبمساعدة الأحزاب الصغيرة الأخرى.