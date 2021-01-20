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"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

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"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع "الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف الشمالية وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج على طريف وعرعر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة دومة الجندل والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج على القريات وطبرجل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا وضبابًا وتساقطًا للثلوج. وتشمل الحالة تبوك وحقل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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