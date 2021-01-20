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أمين العاصمة المقدسة يتفاعل مع ما نشرته "سبق" ويوجِّه بتكريم "أم أحمد"

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بعد تقريرنا.. برنامج يا هلا يستضيفها و"القويحص" يشكرها على مبادرتها

أمين العاصمة المقدسة يتفاعل مع ما نشرته

علمت "سبق" بأن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وجَّه اليوم الأربعاء باستضافة المواطنة أم أحمد في الأمانة؛ وذلك لتكريمها، وشكرها على مبادرتها بعد أن قامت من تلقاء نفسها بجمع النفايات بعد أن ذهبت للاستمتاع برفقة ذويها إلى متنزه الخشعة بوادي نعمان؛ إذ ساءها ما شاهدته من كثرة النفايات الموجودة بالموقع، التي شوّهت جماله، وأفقدته طبيعته الجميلة، متمثلة بالمياه الجارية من تحت التربة ومن بين الصخور.

جاء ذلك بعد تفاعُل أمانة العاصمة المقدسة مع ما نشرته "سبق" بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة". كما تفاعل برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية مع تقرير "سبق"، واستضافها، ودعا مقدم البرنامج الإعلامي جمال المعيقل أمانة العاصمة المقدسة إلى تكريم أم أحمد، وإطلاق مبادرة باسمها.

وقد استضاف الإعلامي ومقدم برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية جمال المعيقل المواطنة أم أحمد؛ لتتحدث عن مبادرتها التي تناولتها "سبق" في تقريرها بعنوان "شاهد.. مواطنة تبادر بجمع النفايات بعد أن تركها متنزهون بمكة".

وتفصيلاً، تحدثت أم أحمد عن سبب قيامها بهذه المبادرة بأنها قامت بهذا السلوك من دافع الإحساس بالمسؤولية، مؤكدة أن هذا السلوك ليس مستغربًا عليها؛ فقد قامت بعدد من المبادرات، كان آخرها قيامها بتنظيف دورة مياه بأحد المساجد بعد أن شاهدتها وقد عمَّتها الفوضى، وانتشرت النفايات في جنباتها.

وحول متنزه الخشعة، ومبادرتها التي تناولتها "سبق"، قالت: إنني لم أرتَح عندما شاهدت المكان وقد انتشرت النفايات من مناديل وعلب في الموقع مسببة تشوهًا بصريًّا.

كما وجَّهت النصح لأحد الشباب بعد أن توقف بمركبته، وقام برمي النفايات في الشارع؛ ما دعاها لمناصحته، وقيامها بجمع النفايات من الأرض، ورمتها في حاوية النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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