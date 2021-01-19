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مرشحة بايدن لوزارة الخزانة: الصين أهم منافس استراتيجي لأمريكا

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مرشحة بايدن لوزارة الخزانة: الصين أهم منافس استراتيجي لأمريكا مرشحة بايدن لوزارة الخزانة: الصين أهم منافس استراتيجي لأمريكا

مصراوي Masrawy

07:51 م الثلاثاء 19 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قالت جانيت يلين، المرشحة لشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة، اليوم الثلاثاء، إن الصين هي "أهم منافس استراتيجي" تواجهه الولايات المتحدة.

وقالت يلين خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع الحلفاء وتحسن اقتصادها من أجل مواجهة الممارسات غير العادلة وغير القانونية والمسيئة من جانب بكين، بما في ذلك الإغراق وسرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.

وعن أزمة كورونا، قالت إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى حزمة تحفيز إضافية كبيرة لمساعدة البلاد على تجاوز الأشهر الأخيرة من الوباء.

وقالت يلين في جلسة الاستماع التي عقدت لتأكيد ترشيحها "إن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التحرك بشكل كبير"، مشيرة إلى أن الفائدة في مستوياتها متدنية تاريخية. وتحدثت عن القيام باستثمارات كبيرة، مثل مشاريع البنية التحتية.

ويضغط بايدن من أجل تحفيز إضافي قدره 9ر1 تريليون دولار، والذي قالت يلين إنه يساعد أولئك الذين "يكافحون"، موضحة أن النساء والأقليات تتضرر بشكل خاص.

وحذرت يلين من أن التقليل من مستوى الإغاثة المطلوبة يمكن أن يطيل فترة التراجع الاقتصادي. وقالت يلين، بشكل عام، إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى إعادة بناء لضمان "المزيد من الرخاء لعدد أكبر من الناس" وللمنافسة في العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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