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المحكمة العليا الكتالونية تلغي قرارًا بتأجيل الانتخابات الإقليمية

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المحكمة العليا الكتالونية تلغي قرارًا بتأجيل الانتخابات الإقليمية المحكمة العليا الكتالونية تلغي قرارًا بتأجيل الانتخابات الإقليمية

مصراوي Masrawy

07:42 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مدريد - (د ب أ)

ألغت المحكمة العليا في كاتالونيا، اليوم الثلاثاء، خططًا لتأجيل الانتخابات في الإقليم الإسباني المضطرب بسبب الجائحة.

وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات البرلمانية في 14 فبراير، إلا أنه تم تغيير الموعد إلى 30 مايو الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا والقيود المفروضة على التنقل لوقف انتشار الفيروس.

ووافقت معظم الأحزاب على التأجيل قبل القرار. وتخطط الإقليمية الكتالونية الآن للطعن على الحكم بحلول بعد غد الخميس.

وتعتبر الانتخابات أساسية بسبب الصراع المستمر على رغبة المنطقة في الاستقلال عن إسبانيا.

ولا يزال العديد من السياسيين والنشطاء في السجن بعد الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الانفصاليون في أول أكتوبر 2017. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا. وفر آخرون إلى المنفى.

ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم أحزاب تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.

ودعا البرلمان لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أقال القضاء رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بتهمة العصيان في سبتمبر الماضي.

ودعا تورا سكان كتالونيا إلى تحويل التصويت إلى "استفتاء عام" حول إنشاء دولة كتالونية مستقلة.

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